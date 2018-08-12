Советский и российский телеведущий Дмитрий Захаров, являющийся бывшим коллегой знаменитого тележурналиста Владислава Листьева, в интервью программе "Встретились — поговорили" портала mixtv сделал заявление о предполагаемом заказчике убийства. По его словам, им был олигарх и "серый кардинал" тогдашней российской власти Борис Березовский.

Как сообщил Захаров, в конце февраля 1995 года Листьев, только что назначенный гендиректором приватизированного ОРТ, ввел мораторий на все виды рекламы. Рекламный бюджет оценивался в четверть миллиарда долларов. Тогда появилось много посредников, желающих получать доход от рекламы на ТВ, поскольку она стала приносить весьма серьезные деньги.

"Владу начинают звонить и угрожать с требованием отменить мораторий. Отменить он его, естественно, не мог", — рассказал Захаров, добавив, что Листьев сделал ошибку, что тогда не побежал в прокуратуру и ФСБ и не потребовал обеспечить охрану.

"Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне", — продолжил Захаров.

По его мнению, это было очевидно и даже расследовать тут было нечего. Но Березовскому это сошло с рук, поскольку он, как считает Захаров, был другом дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко.

В памяти россиян он остался не столько как медиа-менеджер, сколько ведущим популярной программы "Взгляд", телепрограммы "Тема" и телевикторины "Поле чудес".

1 марта 1995 года Владислава Листьева застрелили в подъезде его дома. На посту генерального директора ОРТ он проработал всего 33 дня. Убийство остается нераскрытым до сих пор - расследование было приостановлено в 2009 году.