Избирательная комиссия Алтайского края утвердила текст избирательного бюллетеня для выборов губернатора региона 9 сентября 2018 года. Показываем, в каком порядке будут четыре кандидата.

Итак, в бюллетене на выборах главы региона кандидаты будут в такой последовательности:

Андрей Крылов

Владимир Семенов

Людмила Суслова

Виктор Томенко

Рядом с ФИО будет указан год рождения, место жительства, должность и членство в партии.

Напомним, выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года.