Избирательная комиссия Алтайского края утвердила текст избирательного бюллетеня для выборов губернатора региона 9 сентября 2018 года. Показываем, в каком порядке будут четыре кандидата.
Итак, в бюллетене на выборах главы региона кандидаты будут в такой последовательности:
- Андрей Крылов
- Владимир Семенов
- Людмила Суслова
- Виктор Томенко
Рядом с ФИО будет указан год рождения, место жительства, должность и членство в партии.
Напомним, выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года.
Комментарии
Напишите, что с заявлением Рау в прокуратуру - будут расследовать или все уже решено - у Томенко не должно быть соперников?!
А почему у Томенко место жительства - Москва?
Не Красноярск, не Барнаул?
Партия "врагов народа" навязывает москвича".Какой из него руководитель аграрного края
Очень интересно, почему такие кандидаты? ну не за кого голосовать? Томенко от Путина, ну неужели нет никого от нас?
А летать Барнаул-Москва-Барнаул они с Карлиным будут или теперь каждый на "своём" самолёте за наш счёт? Вернее Москва-Барнаул-Москва, на фига им Барнаул. А отдыхать в турклистире будут или как все обычные московские россияне по Лазурным берегам, Майами, средиземноморье?
Зачем Томенко Барнаул нужен, он же в москве живет)) ?????