Сильнейший пожар вторые сутки тушат в горах Крыма

В окрестностях Ялты второй день продолжает полыхать сильнейший лесной пожар. Тушение осложняется тем, что горит труднодоступная местность, куда обычная техника не может пробиться, сообщает RT.

Огонь полыхает в районе ущелья Уч-Кош, которое находится между Ялтинским и Крымским горно-лесными заповедниками. На данный момент им охвачено уже 80 гектаров.

В тушении пожара задействовано 478 человек и 66 единиц техники. Огонь пытаются потушить и с воздуха — три вертолета Ми-8 сбросили на очаги возгорания 150 тонн воды.

Также сообщается, что в регионе работает оперативный штаб, к тушению пожара привлечены волонтеры.

Работы сильно осложнены тем, что ущелье находится в труднодоступной местности, куда обычная пожарная техника добраться не может. Также влияет климат — жара и сильные ветры мешают бороться с огнем.