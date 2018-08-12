Скончался актер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны"

Московский театр "Современник" сообщил о смерти народного артиста России Анатолия Узденского, который умер на 67-м году жизни во время отпуска в Новосибирске.

"Скончался народный артист России Анатолий Узденский, актер "Современника", теплый, яркий, талантливый человек. Ушел на 67-м году жизни", — говорится в сообщении пресс-службы театра.

"Анатолий Ефимович ушел из жизни в Новосибирске. В "Современнике" начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце", — говорится в сообщении.

Прощание с актером и похороны пройдут в Москве, об их дате и времени проведения будет сообщено позднее, отметили в театре.

Узденский учился в студии при Павлодарском драмтеатре в Казахстане. В 1975 году окончил Новосибирское театральное училище. Работал в Новосибирском драматическом театре "Старый дом" и в Санкт-Петербурге в "Театре на Литейном". С 2005 года — актер Московского театра "Современник".

Узденский снялся в более чем пятидесяти фильмах и сериалах. Он известен зрителям ролями в таких российских сериалах, как "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Вызов", "Убойная сила", "Ментовские войны" и не только.