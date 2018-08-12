Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с жителями Саратова, которая состоялась 11 августа, предупредил своих избирателей, что снижение уровня пенсий и отмена их как таковых не исключается в дальнейшем в России, сообщает "URA.RU" со ссылкой на портал FreeNews-Volga.

"У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", — заявил Володин.

Также он рассказал собравшимся саратовцам, что ранее на одного саратовского пенсионера приходилось четверо работающих, а сейчас это соотношение выглядит как 0,96 к 1.

"Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будет все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается, вы вопрос поставите еще жестче", — ответил Володин на критику из зала основных положений пенсионной реформы.

Встреча Володина с жителями Саратова состоялась в рамках широкой дискуссии о повышении пенсионного возраста. По словам спикера Госдумы, итогом реформы должно стать повышение уровня жизни пенсионеров в России.

Ранее Володин поручил депутатам на каникулах обсудить с избирателями пенсионную реформу — каждому в своем регионе. Сам спикер обещал провести часть летнего отпуска в своем регионе — в Саратовской области.

"Сочетание отдыха на Волге со встречами с избирателями — что может быть лучше", — отметил тогда Володин.