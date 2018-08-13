Фото: biletexpress.ru

Народный артист России, актер театра "Современник" Анатолий Узденский, скончавшийся в Новосибирске накануне, 12 августа, испытывал проблемы со здоровьем. Об этом пишет Рен ТВ, ссылаясь на REGNUM.

Источники издания в театре сообщили, что причиной смерти 66-летнего артиста могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Узденский скончался во время отпуска. Актер получил широкую известность по ролям в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".