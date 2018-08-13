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Депутат Думы Василий Власов (ЛДПР) намерен провести в осеннюю сессию круглый стол, на который пригласит экспертов для обсуждения идеи о 12-летнем обучении в школах России, которое предполагает больший акцент на профориентации школьников. Об этом пишет "РИА Новости".

Агентство пишет, что в декабре Власов направил письмо в Минобрнауки, в котором предложил ввести в школах 12-летнее обучение. Позднее на его запрос в ведомстве ответили, что считают сейчас с учетом действующих образовательных программ оптимальным 11-летнее обучение.

"Я думаю, что мы проведем круглый стол на эту тему. Позовем представителей образования и науки, директоров школ, которые согласятся на то, чтобы обсудить эту тему", — приводит агентство слова депутата.

Власов добавил, что круглый стол в Думе может пройти уже в осеннюю сессию.

Парламентарий подчеркнул, что его инициатива предполагает больший акцент в обучении детей на профориентации. Он намерен настаивать на том, чтобы ввести обучение с профориентацией в школе. "В данном случае — возможный 12-й класс. Либо, возможно, как альтернативу мы будем рассматривать – оставить 11 классов, просто 10 классов будут по обычной программе, традиционной, а 11-й класс сделать профориентационным", — заключил депутат.