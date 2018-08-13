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Новости

В Думе предложили запретить называть некачественную колбасу колбасой

, ИА "Амител"
Аналогичный запрет предлагают ввести в отношении ненатуральных соков и лимонадов

Фото: 1zoom.me

Депутат Думы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову запретить называть мясной продукцию, содержащую менее 50% мяса, а ненатуральные лимонады и соки он предлагает называть "химически синтезированными напитками", при этом введя на этикетках указание возможных медицинских последствий употребления таких продуктов.

В письме министру Милонов написал, что многие мясные продукты, представленные на прилавках отечественных магазинов, "зачастую не имеют к мясу и мясным материалам никакого отношения". Также парламентарий уверен, что производители и продавцы подобных продуктов "намеренно искажают названия своей продукции" и "вводят потребителей в заблуждение".

"Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия". Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого "заменителя колбасы", — цитирует "РИА Новости" предложение Милонова.

По его мнению, схожая ситуация сложилась и в сфере прохладительных напитков, поскольку прилавки магазинов "забиты" разными зарубежными марками лимонадов и соков, которые "на 100% являются химическими продуктами" и могут "нанести самый тяжелый вред здоровью человека любого возраста".

Милонов заявил, что подобная продукция должна называться соответственно своему содержанию — "химически синтезированный напиток". "На этикетках также необходимо указывать возможные медицинские последствия для человека", — добавил депутат.

Он попросил Мантурова рассмотреть предложения и "возможность их реализации в нормативно-правовых актах нашей страны".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.08.2018 09:19
Настя

Потрясающая новость..., а главное очень актуально!

0  0
13.08.2018 09:20
- гость -

Дармоеды,получающие миллионные незаработанные зарплаты, даже не понимают, что запрещать надо не названия, а те самые некачественные колбасы, лимонады и т. д., тем более, по брехливым словам тех же дармоедов у нас мяса завались, стада крс миллионами гуляют на пастбищах.

0  0
13.08.2018 09:21
- гость -

Дык, это разумное предложение, но как тогда жулики и воры будут зарабатывать?! На примере сыров - натуральных сейчас очевидно нет - но на прилавках все же сыры, но сырные продукты на пальмовом масле....

0  0
13.08.2018 09:46
- гость -

Нужно быть последовательными -
и запретить называть некачественных депутатов депутатами. Ну и далее по списку.

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