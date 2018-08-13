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Депутат Думы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову запретить называть мясной продукцию, содержащую менее 50% мяса, а ненатуральные лимонады и соки он предлагает называть "химически синтезированными напитками", при этом введя на этикетках указание возможных медицинских последствий употребления таких продуктов.

В письме министру Милонов написал, что многие мясные продукты, представленные на прилавках отечественных магазинов, "зачастую не имеют к мясу и мясным материалам никакого отношения". Также парламентарий уверен, что производители и продавцы подобных продуктов "намеренно искажают названия своей продукции" и "вводят потребителей в заблуждение".

"Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия". Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого "заменителя колбасы", — цитирует "РИА Новости" предложение Милонова.

По его мнению, схожая ситуация сложилась и в сфере прохладительных напитков, поскольку прилавки магазинов "забиты" разными зарубежными марками лимонадов и соков, которые "на 100% являются химическими продуктами" и могут "нанести самый тяжелый вред здоровью человека любого возраста".

Милонов заявил, что подобная продукция должна называться соответственно своему содержанию — "химически синтезированный напиток". "На этикетках также необходимо указывать возможные медицинские последствия для человека", — добавил депутат.

Он попросил Мантурова рассмотреть предложения и "возможность их реализации в нормативно-правовых актах нашей страны".