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Продюсер Иосиф Пригожин считает, что певица Лайма Вайкуле заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество фанатов. Об этом пишет "РИА Новости".

Во время пребывания в Одессе исполнительница заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Вайкуле добавила, что не питает теплых чувств к Советскому Союзу и рада, что он распался. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил агентству, что вскоре по решению мониторинговой группы организации певицу могут включить в "крымское досье".

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала такое заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество. Когда вы делаете такое заявление, вы оскорбляете огромное количество своих поклонников", — цитирует агентство слова Пригожина.

Продюсер добавил, что артисты, которые не согласны с политикой властей РФ, например украинская группа "Океан Эльзы", решили просто не приезжать в страну, при этом любовь их поклонников от этого не угасла.

Пригожин напомнил, что в Юрмале проходит фестиваль Вайкуле "Рандеву". Он был организован после того, как конкурс "Новая волна" перенесли в Сочи из-за того, что ряду звезд РФ запретили въезд в Латвию.

"В чем парадокс этой истории — приглашать артистов из страны-агрессора на фестиваль можно, а выступать в этой стране почему-то нельзя. Мы это называем лицемерием", — заявил продюсер, добавив, что исполнители должны быть последовательны в своих действиях и осторожны в словах.

При этом Пригожин добавил, что Вайкуле остается для него невероятно талантливой артисткой и приветливым, доброжелательным человеком.