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Лучшие сыры и молочные продукты Сибири определят в Барнауле 13-14 августа на базе Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий (улица Путиловская, 51).

Как сообщает правительство Алтайского края, здесь пройдут профессиональные смотры-конкурсы качества "Молочные продукты Сибири — 2018" и "Сыры Сибири — 2018".

"Цель мероприятий — повышение качества и конкурентоспособности молочных продуктов, оценка импортозамещающих и инновационных продуктов и технологий", — уточняют региональные власти.

Для участия в профессиональных конкурсах предприятия молокоперерабатывающей отрасли Алтайского края, Новосибирской, Томской, Омской областей и Республики Казахстан представили более 100 образцов продукции.

Оценивать качество продуктов будет профессиональное жюри в составе 20 экспертов.