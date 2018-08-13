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Объем выдачи ипотеки в текущем году может составить 3 триллиона рублей, превысив в 1,5 раза показатель 2017 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исследования ДОМ.РФ и Frank RG.

Издание отмечает, что рекорд минувшего года в 2 триллиона рублей может быть побит уже к сентябрю 2018 года при сохранении стабильной макроэкономической ситуации. Аналитики прогнозируют, что к концу этого года будет выдано порядка полутора миллионов ипотечных кредитов на сумму свыше 3 триллионов рублей.

При этом за семь месяцев текущего года, согласно предварительной оценке, было выдано 785 тысяч кредитов на сумму 1,55 триллиона рублей. Таким образом, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 68%.

По данным издания, пик рефинансирования ранее выданных кредитов уже пройден, а рост рынка наблюдается главным образом за счет выдачи новых ипотечных кредитов. Ранее аналитики объяснили рост выдачи ипотеки активным снижением ставок в условиях востребованности населением современного и комфортного жилья.