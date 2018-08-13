Фото: ucrazy.ru
Туман не позволяет в данный момент вылететь спасателям на вертолете к туристам из Кузбасса, терпящим бедствие на вершине Ак-Кем в Горном Алтае.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, в данный момент на Ак-Кеме уже на высоте 3300 метров наблюдается густой туман. Поэтому сейчас направить туда вертолет не представляется возможным.
В то же время сегодня вертолет Ми-8, который ранее был перебазирован из Красноярска в Кемерово, будет передислоцирован в Горно-Алтайск для максимально оперативного вылета к месту нахождения туристов.
Как отмечают в МЧС, группа туристов из четырех человек каждые три часа выходит на связь.
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