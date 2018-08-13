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Полицейские задержали ранее судимого 38-летнего барнаульца, подозреваемого в совершении серии краж. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе следствия установлено, что задержанный в период с декабря прошлого года по февраль текущего ходил по торговым центрам столицы Алтайского края и похищал одежду и игрушки. Присвоенные вещи мужчина продавал незнакомцам на улице.

Стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Похищенное имущество частично изъяли и вернули потерпевшим.

Полицейские доказали уже восемь эпизодов краж. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.