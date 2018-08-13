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Экс-ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский усомнился в высказанной его бывшим коллегой Дмитрием Захаровым версии о причастности Бориса Березовского к убийству журналиста Владислава Листьева. Об этом сообщает "РИА Новости".

Агентство пишет, что, будучи гендиректором канала ОРТ, Листьев в 1995 году ввел мораторий на рекламу.

Захаров заявил, что процента с доходов из-за этого "лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне".

Бизнесмена Березовского, который в середине 1990-х контролировал ОРТ, нашли мертвым в особняке в Британии 23 марта 2013 года.

Политковский, в свою очередь, отметил, что решение отказаться от трансляции рекламы принимал не Листьев, а совет директоров ОРТ, "поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор".

Кроме этого, экс-ведущий "Взгляда" отметил, что "на беглого человека всегда проще всего это дело списать".

Листьев был застрелен в марте 1995 года в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. Оно до сих пор не раскрыто.