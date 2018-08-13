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Прямые авиарейсы из Барнаула в Томск возобновят с 28 августа, сообщили в пресс-службе барнаульского аэропорта.

Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"). Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам на самолетах L-410 и AН-28.

Рейс СЛ-47 – вылет из Томска в 08:00, прилет в Барнаул в 09:40. Рейс СЛ-48 – вылет из Барнаула в 10:10, прилет в Томск в 11:50.

Время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билетов – от 3000 рублей в одну сторону.

Отметим, что данный рейс включен в перечень субсидируемых маршрутов, финансовая поддержка выделяется из федерального и региональных бюджетов Томской области и Алтайского края.

L-410 — многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий (МВЛ). Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП. Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 килограммов груза на расстояние до 1500 километров. Ан-28 — лёгкий двухмоторный турбовинтовой транспортно-пассажирский самолёт. Разработан на базе Ан-14, совершил первый полёт 29 января 1973 года.