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Вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов уверен, что бизнес нельзя заставлять делиться сверхдоходами, поскольку это ведет к утрате доверия к государству.

Как сообщает 5-tv.ru, по словам Силуанова, федеральный кабмин не намерен заставлять бизнес делиться сверхдоходами от ослабления рубля, так как условия работы предпринимателей должны быть стабильными.

"Я знаю бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но это благотворительные акции. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем", — подчеркнул министр финансов.

Также он подчеркнул, что следует сохранить доверие между государством и бизнесом.

Что же касается вопроса сверхдоходов компаний, то, по мнению Силуанова, необходимо обсуждать с представителями бизнеса вложение сверхдоходов в производство и создание новых рабочих мест.

Напомним, ранее помощник президента России Андрей Белоусов выступил с предложением, чтобы глава государства поручил правительству рассмотреть возможность увеличения дополнительных доходов бюджета за счет предприятий горнодобывающей и химической промышленности.

Аргументом в пользу этого он назвал то, что указанные отрасли получили дополнительный доход от ослабления курса рубля.