Фото: smart-lab.ru
Вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов уверен, что бизнес нельзя заставлять делиться сверхдоходами, поскольку это ведет к утрате доверия к государству.
Как сообщает 5-tv.ru, по словам Силуанова, федеральный кабмин не намерен заставлять бизнес делиться сверхдоходами от ослабления рубля, так как условия работы предпринимателей должны быть стабильными.
"Я знаю бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но это благотворительные акции. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем", — подчеркнул министр финансов.
Также он подчеркнул, что следует сохранить доверие между государством и бизнесом.
Что же касается вопроса сверхдоходов компаний, то, по мнению Силуанова, необходимо обсуждать с представителями бизнеса вложение сверхдоходов в производство и создание новых рабочих мест.
Напомним, ранее помощник президента России Андрей Белоусов выступил с предложением, чтобы глава государства поручил правительству рассмотреть возможность увеличения дополнительных доходов бюджета за счет предприятий горнодобывающей и химической промышленности.
Аргументом в пользу этого он назвал то, что указанные отрасли получили дополнительный доход от ослабления курса рубля.
Комментарии
Кто бы сомневался. Отберут у тех кто вообще не имеет доходов, а только чтобы не сдохнуть.
глава Минфина Антон Силуанов уверен, что бизнес нельзя заставлять делиться сверхдоходами, поскольку это ведет к утрате доверия к государству.
браво! дерите нищих
Крупный бизнес это бизнес наших депутатов, они и о зарплате своей и о пенсии своей позаботились. Неужто вы думали что они о народе будут печься??? хахаха
Уже на баррикады хочется. И ружьишко в руки.
И на охоту.
13.08.2018 11:21
- гость -
Меня ружьишком не успокоить! Этих дармоедов столько развелось, что роте автоматчиков несколько перекуров делать придется, чтобы автоматы остыли!
13.08.2018 11:41
- гость -
Роты у Вас нет, а вот привести 9 сентября на участок всю свою родню и знакомых и проголосовать против ЕР вполне можно....
13.08.2018 12:27
- гость -
В свое время командовал батальоном! Родные и так голосуют против Путина и против ЕР!
Сверхдоходы только у кучки избранных компаний, конечно это "подорвет доверие" к "государству", а холопы все снесут, терпеливыми уродились....
Во-во, сверхдоходы - низззя! А нищету ободрать еще можно.