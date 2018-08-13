Объем ипотечных кредитов в Алтайском крае вырос в 1,8 раза, сообщили в пресс-службе ЦБ. По данным кредитной организации, жители региона в целом в первом полугодии 2018 года взяли ипотечных кредитов (ИЖК) на сумму 15,5 млрд рублей. Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число оформленных ипотечных кредитов превысило 11 тысяч. В среднем жители края берут ипотеку на 15,5 лет. Средневзвешенная процентная ставка составила 9,6%.

По мнению специалистов банка, такое оживление на ипотечном рынке края связано с понижением процентных ставок и программой рефинансирования ипотечных кредитов:

"Интерес граждан к ипотеке рос благодаря снижению процентных ставок, смягчению предъявляемых требований к заемщику и обеспечению кредита. Также дополнительным стимулом стала реализация программ по рефинансированию ипотечных кредитов", – отметила управляющий отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Татьяна Винокурова.

Добавим, общая задолженность жителей края по ипотечным кредитам на 1 июля 2018 года составила почти 70 млрд рублей. Из них около 98% обслуживается своевременно.

Напомним, резкий спад выдачи ипотечных кредитов банки наблюдали в июле 2015 года. Из-за финансового кризиса конца 2014 года реальные доходы населения упали, и жители региона просто не могли позволить себе взять жилищный кредит. Тогда ОАО "Краевое агентство по жилищному ипотечному кредитованию" (АЖИК) заявило, что ипотека в Алтайском крае находится на грани краха.

Исправить ситуацию предлагалось с помощью понижения ипотечных ставок. Как видим, это решение оказалось верным. И сейчас эксперты отмечают значительный рост на рынке кредитования.

В частности, в конце июля это отмечал директор агентства недвижимости "Жилфонд" Александр Чернокульский. По его мнению, кроме снижения ипотечных ставок свою роль в этом отношении сыграла и невысокая стоимость жилья по сравнению с другими регионами, а также кризис 2015 года. "Когда рынок падал, росло количество сделок", – отметил Чернокульский. В итоге сегодня стоимость жилья в Алтайском крае гораздо ниже, чем пять лет назад.