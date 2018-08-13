Жители разных уголков России делятся фотографиями частичного солнечного затмения, прошедшего 11 августа. К сожалению, в Барнауле и ряде других городов погода помешала любованию этим явлением. Но нашлись те, кому удалось запечатлеть частично скрытое Луной Солнце.

Отметим, что полное солнечное затмение можно было наблюдать в Алтайском крае десять лет назад, в 2008 году.

А как это было в эту субботу, смотрите в репортаже из Instagram.

Публикация от Люблю своих ангелочков 💞😘 (@odna_takaya_zvezdo4ka) 11 Авг 2018 в 9:33 PDT