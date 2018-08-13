Жители разных уголков России делятся фотографиями частичного солнечного затмения, прошедшего 11 августа. К сожалению, в Барнауле и ряде других городов погода помешала любованию этим явлением. Но нашлись те, кому удалось запечатлеть частично скрытое Луной Солнце.
Отметим, что полное солнечное затмение можно было наблюдать в Алтайском крае десять лет назад, в 2008 году.
А как это было в эту субботу, смотрите в репортаже из Instagram.
Yesterday’s partial solar eclipse. 1 hour in 5 seconds. HD quality available on YouTube, link in bio. // Вчерашнее солнечное затмение. 1 час за 5 секунд. FullHD-версия есть на Ютубе, ссылка в профиле. // 11 August 2018, 12:20–13:20 UTC+3. Canon EOS 100D, Sky-Watcher 2001, prime focus f/5, #Baader AstroSolar OD 5.0 film filter. Observation point near Kazan, Russia. ~140 still frames aligned with PIPP and fed to Time Lapse Assembler. // #eclipse #solareclipse #solareclipse2018 #partialsolareclipse #partialsolareclipse2018 #Sun #Moon #timelapse #space #astronomy #astrophotography #солнечноезатмение #Солнце #Луна #космос #астрономия #астрофото
11.08.18. #солнечноезатмение #простокосмос Если бы не Сергей Язев (Sergey Yazev), я бы знать не знала, что грядёт частичное солнечное затмение — телевизора у меня нет, новости я не читаю, да и в потоке информации про повышение пенсионного возраста и НДС выловить столь незначительный повод практически невозможно. С погодой нам повезло (я, к слову, чуть не проспала само событие), были небольшие облака, но они скорее на пользу при съёмке пошли. Папа закоптил пару стёкол, я в загашниках нашла дискеты. Максимальное закрытие солнечного диска пришлось на 17:45 (в процессе съёмки я неожиданно выяснила, что у меня фотоаппарат до сих пор живёт по иркутскому времени — и то верно, чего часы зря переводить? Поэтому у меня на половине фотографий время затмения 18:22-18:50, а на второй — 17:50 — 18:08). Блестящая затея выложить фотографии затмения с пятиминутным интервалом столь же блестяще провалилась — выбрать из двух тысяч кадров подходящие на данный момент я физически не в состоянии. Поэтому смотрим то, что наиболее показательно.
Partial solar eclipse of August 11, 2018. Частное солнечное затмение 11 августа 2018 г. #space #sun #solareclipse #eclipse #moon #sky #astronomy #astrophoto #middleurals #urals #pentax #pentaxk30 #partialsolareclipse #космос #солнце #солнечноезатмение #затмение #луна #небо #астрономия #астро #астрофото #среднийурал #урал #сварочнаямаска
Полдень, затмение сквозь тучи, как обычно)) . . . . . . . #spb #питер #спб #russia #rus_places #photorussia #natgeotravel #natgeoru #natgeorussia #awesome #awesomeearth #spbgram #piteronline #piterfoto #spbru #lovepetersburg #spb_guide #spb_petersburg #mazzza #fuji #природа #nature #солнечноезатмение
11.08.18. #солнечноезатмение #простокосмос Если бы не Сергей Язев (Sergey Yazev), я бы знать не знала, что грядёт частичное солнечное затмение — телевизора у меня нет, новости я не читаю, да и в потоке информации про повышение пенсионного возраста и НДС выловить столь незначительный повод практически невозможно. С погодой нам повезло (я, к слову, чуть не проспала само событие), были небольшие облака, но они скорее на пользу при съёмке пошли. Папа закоптил пару стёкол, я в загашниках нашла дискеты. Максимальное закрытие солнечного диска пришлось на 17:45 (в процессе съёмки я неожиданно выяснила, что у меня фотоаппарат до сих пор живёт по иркутскому времени — и то верно, чего часы зря переводить? Поэтому у меня на половине фотографий время затмения 18:22-18:50, а на второй — 17:50 — 18:08). Блестящая затея выложить фотографии затмения с пятиминутным интервалом столь же блестяще провалилась — выбрать из двух тысяч кадров подходящие на данный момент я физически не в состоянии. Поэтому смотрим то, что наиболее показательно.
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