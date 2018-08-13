Фото: vk.com/incident22

Конфликт между ветеринаром и подростками произошел в Барнауле рядом с центром ветеринарной помощи "Абсолют" в воскресенье, 12 августа. Об этом пишет "Катунь 24", ссылаясь на паблик "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что один из парней засунул голову в отверстие баннера, чтобы сделать фото с эффектом, будто его поедает тигр. В это время из клиники вышла сотрудница заведения. Она начала вытаскивать подростка и говорить, что он порвал баннер. В итоге женщина ударила подростка по голове и закрыла его в клинике.

В сообщении подчеркивается, что в баннере сделаны симметричные технологические прорези в виде полумесяца, которые пропускают ветер. Подростки просовывали головы в них, поэтому полотно никто не рвал.