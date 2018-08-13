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Ветеринар побила подростка в Барнауле за "порванный" баннер

, ИА "Амител"
Парень делал фото, просунув голову в отверстие баннера

Фото: vk.com/incident22

Конфликт между ветеринаром и подростками произошел в Барнауле рядом с центром ветеринарной помощи "Абсолют" в воскресенье, 12 августа. Об этом пишет "Катунь 24", ссылаясь на паблик "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что один из парней засунул голову в отверстие баннера, чтобы сделать фото с эффектом, будто его поедает тигр. В это время из клиники вышла сотрудница заведения. Она начала вытаскивать подростка и говорить, что он порвал баннер. В итоге женщина ударила подростка по голове и закрыла его в клинике.

В сообщении подчеркивается, что в баннере сделаны симметричные технологические прорези в виде полумесяца, которые пропускают ветер. Подростки просовывали головы в них, поэтому полотно никто не рвал.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.08.2018 11:03
- гость -

какой добрый доктор айболит.
судя по тому, что ей удалось затащить подростка в здание, это были дети не хулиганы

0  0
13.08.2018 11:10
- гость -

Заколебали эти тупые подростки портить чужое имущество. Дома пусть порвёт обшивку дивана и сут туда всё что угодно. Думается от родителей получил бы гораздо больше за такое.

0  0
13.08.2018 11:13
- гость -

А у этого ветеринара есть разрешение на размещение баннера? Вряд ли, потому, что их нельзя размещать. Вот уже два правонарушения.

0  0
13.08.2018 11:40
- гость -

Если элементом вывески является то можно размещать. Нех..н лазить и портить то за что люди платят деньги!

0  0
13.08.2018 11:40
- гость -

Недоумки.

0  0
13.08.2018 11:43
- гость -

в баннере сделаны симметричные технологические прорези в виде полумесяца, которые пропускают ветер. Подростки просовывали головы в них, поэтому полотно никто не рвал.

у подростков бошки пролезли в прорези? это что за потомки девочки с шестеренки?

0  0
13.08.2018 11:48
- гость -

ну ведь у ветеринара есть жижа для усыпления, надо было кольнуть невоспитанного ребенка..

0  0
13.08.2018 11:54
- гость -

Если вашему ребёнку настучат по голове и закроют в клинике, вы так же будете выгораживать ветеринара? Да вы в г...о расшибётесь, чтобы её наказать?

0  0
13.08.2018 11:57
Грантштейн

Никто сабж не читает? Или вы только заголовки можете осиливать?
Вам русским по белому написали - в баннере сделаны технологические отверстия, чтобы ветер не сорвал этот баннер. Вы дремучие и не видели как это делается? Там и голова спокойно пролезет. Вы понимаете? Никто не портил баннер, его таким специально изготовили.
Теперь эта ветеринарша будет искать примирения с семьей подростка, и ей надо будет наскрести бабло на имущественное извинение. Ну вот она вменяемый человек или что с ней?

0  0
13.08.2018 12:02
- гость -




Статья 127. Незаконное лишение свободы. 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением

0  0
13.08.2018 12:15
- гость -


13.08.2018 11:57
Грантштейн
У вас тоже есть отверстия, готовы дать попользоваться кому-нибудь? Если выродок не понимает, что чужое трогать нельзя, его надо сечь....

0  0
13.08.2018 12:21
- гость -


13.08.2018 12:15
- гость -
_______________

+++

0  0
13.08.2018 12:24
Бабуля

Прорези сделаны,а не дыры,чтобы головы сувать..Если вас ребенок вырос говнюком,виноваты вы,а не ветврач..НА днях стая ребятишек баловась домофоном,в итоге домофону в подъезде кают..вызвали ремонтника,в итоге 1,5 тыс.рублей..Счет предъявили родителям тих детей и что???Отказываются платить,они не видят в этом никакой связи...Так и тут..

0  0
13.08.2018 12:27
- гость -

13.08.2018 11:54
- гость -
Если вашему ребёнку настучат по голове и закроют в клинике, вы так же будете выгораживать ветеринара? Да вы в г...о расшибётесь, чтобы её наказать?

Это с чего вдруг? Разберусь, и сам добавлю если окажется виноват. Это только у яжематерей дитятко всегда право.

0  0
13.08.2018 12:40
- гость -

Эту тетку давно привлечь надо! Она не только в своей клинике над животными издевается, убивая их, ещё и на людей кидаться начала!!!

0  0
13.08.2018 12:43
Грантштейн

13.08.2018 12:15
- гость -
Если у вас возникла такая логическая связь, то мне жаль ваших близких. Тяжело им с неадекватным рядом находиться.

13.08.2018 12:24
Бабуля
Они не портили чужое имущество. Хотели просто сфотографироваться, это не хулиганство (нет тут состава), а баловство. А балбес-ветеринарша им приписала как раз порчу баннера, причинила явные телесные повреждения, лишила свободы. Вы находите это одинаковыми деяниями на чаше весов?
По вашему случаю: вы свои полтора рубля все равно стребуете.

0  0
13.08.2018 12:57
- гость -


13.08.2018 12:43
Грантштейн
Конечно не одинаковые. "ребенку" сосалку разбить надо, а то взяли моду "лишили свободы"..
Хорошо во времена моей молодости было, вывезешь такое "законознающее" существо на берег оби, еще и мангал не разжег, а он уж обописался... И ни один не вспоминал об "лишении свободы"...

0  0
13.08.2018 12:59
Бабуля для Гранштейна

Прорези сделаны для их голов?Нет!!!!Нафига они их суют куда попало???Если не хватает сил у родителей объяснить это своим детям-пусть не удивляются,что чужие тети им это объяснят.

0  0
13.08.2018 13:12
Грантштейн

13.08.2018 12:57
- гость -
Я вот смотрю на вас, гроза детей, и просто прослезился)
Это ж какие пещерные люди еще остались, не всех, оказывается, в 90-е повыбило)
На берег, говорите, вывозили) Так нравилось смотреть на обоссавшихся?
У вас с психикой все в порядке?

13.08.2018 12:59
Бабуля
Висит баннер, просунул голову в прорезь, сделал фото, как ему казалось смешное.
Кому помешал? Разве он порвал баннер?
Ну вы маленько то соразмеряйте поступок и последствия.

0  0
13.08.2018 13:16
- гость -


13.08.2018 13:12
Грантштейн


вот только не делают противоштормовые прорези (или как их правильно назвать) в 30 см между крайними точками чтобы голова могла залезть не порвав баннер. стандартно 10-15 см

0  0
13.08.2018 13:17
Бабуля

Еще раз:баннер вешали,чтобы этот недоумок в него голову толкал?У баннера есть хозяин,который оплатил его..Почему вы уверены,что баннер не повредили?Вы его видели?А прорези на баннерах хоть раз видели?У меня висит баннер с прорезями,так вот в него нельзя засунуть голову,не прорвав прорезь..Общество с умилением внимая подобные поступки,смешно же мальчонке,потом удивляется проступкам подросших мальчуганов..Твой баннер-нет!!!Нефиг трогать и портить чужое имущество.Свобода заканчивается ровно там,где она затрагивает интересы другого человека.Родители должны вдолбить детям:чужое трогать нельзя без спроса!!!!!

0  0
13.08.2018 13:28
Грантштейн

Можно выделить три наиболее распространенных размера носителей, определяющих и формат баннерного полотна:

3&#215;6 — 3000&#215;6000 мм
5&#215;10 — 4600&#215;9600 мм
4&#215;12 — 4320&#215;12320 мм

прорези в 10-15 см?

0  0
13.08.2018 13:29
Грантштейн

Можно выделить три наиболее распространенных размера носителей, определяющих и формат баннерного полотна:

3 на 6 метров
4 на 12
5 на 10

прорези в 10-15 см?

0  0
13.08.2018 13:30
Грантштейн

13.08.2018 13:17
Бабуля
Вас понял.
К чужому имуществу прикасаться нельзя, а к чужому ребенку можно.
Интересная позиция.

0  0
13.08.2018 13:31
- гость -



Можно выделить три наиболее распространенных размера носителей, определяющих и формат баннерного полотна:

3 на 6 метров
4 на 12
5 на 10

Это к чему?
По вашей логике в прорезь баннера 5 на 10 метров человек стоя пройти может не задевая краев?

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13.08.2018 13:33
- гость -

Гранштейн, а это не ваш малолетка накосячил?

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