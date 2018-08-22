Грациозные, мудрые, независимые, ласковые… Все эти эпитеты посвящены одним из самых очаровательных и обожаемых домашних питомцев — кошкам. О значимости кошек в нашем мире говорит многое: в некоторых странах их возводят в ранг священных животных, а изучением их пород и анатомических особенностей занимается целая наука – фелинология. Если вы тоже хотите разгадать тайны этих загадочных существ, а также полюбоваться красотой и разнообразием представителей кошачьего мира, приглашаем посетить выставку, организованную фелинологическим центром "Фортуна Кэт".

КРАСА И ГОРДОСТЬ РОССИИ

Более 100 участников из разных городов Сибири — Новосибирска, Томска, Кемерово – соберутся 25 августа в Барнауле, чтобы побороться за звание чемпионов, посоревноваться в изяществе и порадовать зрителей своей эстетикой. Гордость России — курильские бобтейлы и "сибиряки", коты-великаны мейн-куны, домашние леопарды "бенгалы", кошки-"эльфы" девон-рексы, "британцы" и скоттиш-фолды, сфинксы и "сиамы", тайские кошки, "персы" и "экзоты" – среди такого многообразия пород судьям высшей категории из Минска, Иркутска и Барнаула будет непросто выбрать победителей.

Программа выставки обещает быть интересной не только участникам, но и всем любителям кошек, считающим своих питомцев уникальными созданиями, с которыми никогда не соскучишься: шоу, конкурсы, презентации пород, продажа породистых котят, а также консультации профессионалов в выращивании и содержании кошачьих ждут гостей выставки. Кроме того, все желающие могут оказать помощь приюту.

Время проведения: 25 августа 2018 г. с 10.00 до 18.00

Место проведения: г. Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТЦ "Праздничный", 2 этаж

Цена билета: взрослый – 100 руб., детский – 50 руб.

Подробная информация по телефону: 89133667277 (Татьяна Петровна)

