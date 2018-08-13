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Известный певец Николай Носков перенес инсульт, рассказал основатель рок-группы "Парк Горького" Алексей Белов в интервью на латвийской радиостанции Baltkom.

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт... Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", — цитирует Белова "РИА Новости".

Отметим, что в марте прошлого года Николая Носкова госпитализировали в тяжелом состоянии в госпиталь "Лапино". В этом медучреждении ему была сделана операция по удалению тромба в шейном отделе.

В итоге музыкант отменил свой гастрольный тур, запланированный на апрель и май.