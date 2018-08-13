Фото: vk.com/barneos22

Пассажирский автобус загорелся утром в понедельник, 13 августа, в центре Барнаула.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Уточняется, что ЧП случилось на проспекте Ленина в районе Нового рынка.

"Был внутри автобуса, увидел огонь в задней части салона, никто не пострадал", — отмечает один из очевидцев.

На фото с места событий видно, что пламя охватило моторный отсек автобуса.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что информация о произошедшем уточняется.