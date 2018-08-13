Фото: vk.com/barneos22
Пассажирский автобус загорелся утром в понедельник, 13 августа, в центре Барнаула.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Уточняется, что ЧП случилось на проспекте Ленина в районе Нового рынка.
"Был внутри автобуса, увидел огонь в задней части салона, никто не пострадал", — отмечает один из очевидцев.
На фото с места событий видно, что пламя охватило моторный отсек автобуса.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что информация о произошедшем уточняется.
Комментарии
В плане комфорта пассажиров этой моделью Лиаз в очередной раз подтвердил прозвище предыдущей модели, данное народом еще в советское время - "скотовоз". Создателей и продвиженцев покарать - заставить каждый день по часу на своём детище передвигаться
Надо, наверно, следить за состоянием проводов. Два оголенных провода коснулись друг друга, вот вам искры и пожар.
А вы все повышайте проезд..Никто автопарк не обновлял лет 10..и за состоянием автопарка похоже хорошо следят..