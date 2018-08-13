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Экс-юрист американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает, что президент после одной из встреч прожевал и проглотил некий важный документ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт юриста.

"Для тех десятков журналистов, которые звонили мне по поводу утверждения Омаросы в ее новой книге о том, что Трамп взял мою записку, положил себе в рот и съел... Я такого никогда не видел", — написал он, добавив, что его шокирует тот факт, что кто-то мог воспринять подобную информацию всерьез.

О том, что президент США прожевал и проглотил документ, ранее заявила экс-директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман.

Она рассказала, что Трамп якобы засунул себе в рот некий документ после встречи с Коэном в Овальном кабинете Белого дома. "Я видела, как он засунул себе в рот записку. Учитывая, что Трамп всегда был достаточно брезгливым человеком, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Похоже, речь шла о чем-то очень и очень конфиденциальном", — цитировала газета The Washington Post отрывок из книги Ньюман.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, включая сотовые телефоны и жесткие диски. СМИ писали, что в отношении юриста идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, которые связаны с предвыборной кампанией Трампа.

В числе конфискованных материалов, предположительно, переписка адвоката с Трампом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом экс-порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала в интимную связь с Трампом.