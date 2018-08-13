Фото: vk.com/barneos22
Подробности пожара, случившегося утром в пассажирском автобусе в центре Барнаула, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания. На тушение выезжали две автоцистерны и шесть человек личного состава.
Пожар был ликвидирован в 11:16.
"Пассажиры автобуса покинули салон самостоятельно. Пострадавших нет. В результате пожара повреждены моторный отсек и салон автобуса", — добавил представитель экстренного ведомства.
Напомним, что инцидент произошел в районе Нового рынка в автобусе, следовавшем по маршруту №10.
Комментарии
Ну вот десяток и так мало, они еще и гореть начали
техника не выдерживает. надо поднимать стоимость билетов хотя бы до 30 рублей, иначе Барнаул вообще без транспорта останеться
+ одним скотовозом будет меньше. Очень надеюсь, что взамен возьмут нормальный автобус
Лучше билет поднять не до 30, а сразу до 40, тогда у нас в городе будут поголовно новёхенькие европейские автобусы!
А давайте сразу до 100 руб. поднимем. Тогда у нас сразу метро появится.
Все равно будут старье будут покупать.
только европейские, азиатские автобусы не приживаются. доказано китайцами