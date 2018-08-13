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Подробности пожара, случившегося утром в пассажирском автобусе в центре Барнаула, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания. На тушение выезжали две автоцистерны и шесть человек личного состава.

Пожар был ликвидирован в 11:16.

"Пассажиры автобуса покинули салон самостоятельно. Пострадавших нет. В результате пожара повреждены моторный отсек и салон автобуса", — добавил представитель экстренного ведомства.

Напомним, что инцидент произошел в районе Нового рынка в автобусе, следовавшем по маршруту №10.