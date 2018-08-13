Фото: Ramazan Fayziev/vk.com/barneos22

Очередной акт вандализма зафиксирован в Барнауле — в центре краевой столицы неизвестные испортили памятник несчастному влюбленному.

Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на сообщения в социальных сетях, скульптура была исписана синей краской.

Напомним, что памятник несчастному влюбленному расположен на проспекте Красноармейском рядом с аграрным университетом.

Отметим, что случаи вандализма в разных частях Барнаула, к сожалению, не являются редкостью. Так, буквально на прошлой неделе злоумышленники на улице Чайковского разбили семь кашпо с цветами и повредили шесть досок у лавочек.