Фото: Ramazan Fayziev/vk.com/barneos22
Очередной акт вандализма зафиксирован в Барнауле — в центре краевой столицы неизвестные испортили памятник несчастному влюбленному.
Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на сообщения в социальных сетях, скульптура была исписана синей краской.
Напомним, что памятник несчастному влюбленному расположен на проспекте Красноармейском рядом с аграрным университетом.
Отметим, что случаи вандализма в разных частях Барнаула, к сожалению, не являются редкостью. Так, буквально на прошлой неделе злоумышленники на улице Чайковского разбили семь кашпо с цветами и повредили шесть досок у лавочек.
Комментарии
Надо отправлять за вандализм на калыму. Пора начинать перевоспитание отбросов общества.
"отправлять за вандализм на калыму" Тем более там научат по настоящему делать "наколки" - так сказать на повышение квалификации!