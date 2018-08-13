10 августа с 15:00 все желающие смогли принять участие в акции – реконструкции букв "БАРНАУЛ" в Нагорном парке, организаторами которой выступили компания "Формула М2" и "Тиккурила" при поддержке телеканала "Катунь 24" и администрации города.

Самой реконструкцией занимались профессионалы, но все же жителям города предоставили прекрасную возможность поучаствовать в этом знаменательном событии и "Оставить свой след" в истории любимого города. Специально для этого был оставлен неокрашенным небольшой участок. Активное участие в акции по преображению города принял Сергей Иванович Дугин. На праздник пришел и символ города – Барнаульский медведь. Присоединиться к этому знаменательному событию решили и молодожены, которые не только фотографировались у преображенной визитной карточки нашего города, но и не побоялись испачкаться и оставили свой след в истории Барнаула.

На протяжении всего мероприятия участникам помогал руководитель "Крафт-клуба М2" Константин Ганов. Все участники получили памятные подарки от сети строительных гипермаркетов "Формула М2", "Крафт-клуба М2" и "Тиккурилы".

"Формула М2" в инстаграме запустила конкурс на лучшее фото с отреставрированными буквами "БАРНАУЛ", победителей которого ждут призы от "Формулы М2" и "Тиккурилы" (с условиями конкурса можно ознакомиться на страничке компании).

Ремонтные работы на буквах "БАРНАУЛ" стартовали в понедельник, 23 июля. Сначала буквы прошли обработку поверхности при помощи пескоструя, в качестве абразивной смеси для которого используется специальный сухой шлак, а затем началась их покраска специальной краской от "Тиккурилы" — Metallista. По технологии поверхность букв покрыта краской на три раза. Всего окрашено более 580 кв. м. Ремонтные работы также включили в себя замену проржавевших насквозь участков облицовки, расположенных преимущественно внизу, в примыкании к железобетонному основанию. Строители оставили неокрашенный участок для того, чтобы в окрашивании смогли принять участие все желающие. Мероприятие было приурочено ко Дню строителя.

Адреса магазинов "Формула М2"

г. Барнаул:

Павловский тракт, 49/3,

пр. Космонавтов, 6г

Телефон: 8-800-775-9000

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