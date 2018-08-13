Более 50 активистов и целая свадьба приняли участие в акции по покраске легендарных букв "Барнаул".

Напомним, акция по реставрации знаменитой надписи прошла в Нагорном парке 10 августа. Организаторы ремонта – сеть строительных гипермаркетов "Формула М2" и "Тиккурила" – предоставили горожанам возможность почувствовать себя строителями и приобщиться к историческому событию – обновлению семиметровых букв. Символично, что в мероприятии принял участие и глава города Барнаула Сергей Дугин, а также руководители комитетов администрации. Кроме этого, в акции приняли участие представители Барнаульского муниципального штаба "Волонтеры победы", Молодежного парламента, отряд "Волонтеры серебряного возраста" Ленинского района Барнаула. Но больше половины участников – обычные барнаульцы, которые узнали про акцию из СМИ и решили присоединиться. По словам участников событий, во время акции к ней присоединялись и случайные прохожие, и даже целая свадьба.

По словам Сергея Дугина, эта акция — прекрасная возможность конкретным делом доказать свою любовь к родному городу. "Обеспечить долговременную эксплуатацию возможно только при условии, что свежепокрашенные буквы не будут испорчены посторонними надписями. Хочется надеяться, что наши земляки будут беречь свой город. Это тоже проявление любви", — подчеркнул глава города.

Как рассказал ИА "Амител" эксперт "Формулы М2" Константин Ганов, в целом на покраску семиметровых букв ушло 385 литров краски и 34 литра растворителя от "Тиккурилы".

Добровольцы трудились два часа — с 15 до 17 часов, однако работы еще не завершены — в течение текущей недели строители компании "Русич" будут докрашивать буквы.



Фото: barnaul.org

Дело в том, что с земли добровольцы смогли прокрасить буквы на высоту не более трех метров. Дальнейшие работы будут идти с помощью специального оборудования — спецвышки, на которой смогут работать только "специально обученные люди". "И в данном случае это совсем не фигуральное выражение. Без специального обучения, без страховки работать на таком оборудовании просто запрещено", — пояснил Константин Ганов.

Строители будут докрашивать буквы, закрашивать огрехи, которые могли допустить добровольцы. Итогом же всего этого станут обновленные и белоснежные буквы, которые давно стали визитной карточкой города.

По словам экспертов, при условии соблюдения технологии, на краску, которой сейчас прокрашены буквы, гарантия составляет до 10 лет. Причем данная краска обладает повышенной адгезией, то есть имеет очень хорошие "прилипающие" свойства и не будет отшелушиваться от букв.

Фото: barnaul.org

Напомним, с 23 июля в Барнауле ведется ремонт знаменитой надписи "Барнаул", которая встречает въезжающих в город со стороны нового моста.

Работы ведутся по поручению главы администрации города Сергея Дугина, но силами и за счет частных компаний, которые решили сделать такой подарок любимому Барнаулу ко Дню города.

Работы были разделены на три этапа. Самое сложное и трудоемкое - это очистка металлических конструкций пескоструйным аппаратом. Рабочие удалили шесть слоев старой краски, чтобы обработать металлические конструкции от коррозии. Также пришлось ремонтировать буквы и даже заменить часть конструкций, которые за много лет были поражены коррозией.

По словам владельца компании СК "Русич", которая производит работы, Артема Иванова, такого ремонта букв не было давно. Но теперь символ краевой столицы не будет нуждаться в ремонте много лет.

Фото: barnaul.org

Эксперт сети строительных магазинов "Формула М2" и Tikkurila Константин Ганов рассказал, что для покраски букв используется краска Metallista, которую бесплатно предоставила компания. Эта краска выбрана не случайно, так как она является трехступенчатой системой защиты поверхности — сразу и преобразователь ржавчины, обладает свойствами антикоррозионной грунтовки и она же — декоративное покрытие в одной банке. Кроме того, эта краска содержит воск, который препятствует проникновению влаги к основанию, и активные компоненты, которые блокируют ржавчину.

"С таким защитным покрытием конструкция будет выглядеть как новая до 10 лет. По технологии поверхность букв будет покрыта этой краской на три раза. Общая площадь покраски — 578 квадратных метров", — подчеркнул Ганов.

Он также отметил, что подобное же покрытие использовалось еще при первых окрашиваниях конструкции букв "БАРНАУЛ". Покрытие держалось очень долго, но потом, после появления "народных наскальных" надписей, буквы начали закрашивать другой краской, и постепенно покрытие пришло в негодность.

Напомним, семиметровые буквы "БАРНАУЛ", которые стали одним из символов города, как объект были введены в эксплуатацию в 1997 году. Ежегодно в рамках весеннего месячника санитарной очистки конструкцию обновляли, покрывая краской.

