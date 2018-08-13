Собираем самые интересные мероприятия и рассказываем о них в нашем материале. Планируйте свой вечерний отдых вместе с рубрикой "Культура" на Amic.ru.

Понедельник

Начать неделю можно с киноновинок, среди них комедия "Шпион, который меня кинул", леденящие кровь ужасы "Зло" и китайско-американский экшен "Мег: Монстр глубины". С детьми стоит сходить на мультфильм "В поисках йети" и красивое фэнтези "По ту сторону океана".

Вторник

Если вы любите театр - отправляйтесь в кино, да, мы не ошиблись. В ТРЦ Galaxy 14 августа в 19:00 в рамках проекта TheatreHD покажут спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь" (18+). Это постановка The Bridge Theatre, демонстрировать ее будут на английском языке с русскими субтитрами.

Среда

В среду пройдет еще одно мероприятие для настоящих театралов. Интерактивную клоунаду под названием "2+2=5" покажут в 19:00 на теАRTральной площадке "Спичка" (Ползунова, 37). Как говорят организаторы, зрителей ждет открытый урок логики, где будут разбирать те или иные вопросы, математические и не очень. На сцену выйдут артистки театрального товарищества "НОС" (16+). Подробности можно узнать по телефону: +7 (3852) 57-16-47.

Четверг

В конце рабочего дня барнаульцам предлагают отправиться на пешеходную экскурсию "Мистический Барнаул", начало в 19:00 (12+). Сбор пройдет у статуи медведя на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. Участников мероприятия посвятят во все городские тайны и легенды, расскажут о Дунькиной роще, Голубой даме, сгоревшей усадьбе главной барнаульской ведуньи и многом другом.

Подробнее о ценах на билеты и других программах можно узнать по телефону: +7 (3852) 63–35–75 или на сайте организаторов.

Пятница

В конце рабочей недели на "барнаульском Арбате" (пешеходная зона улицы Мало-Тобольской) откроется всероссийская выставка "Россия. Идеи для путешествий", организованная телеканалом "Моя Планета" (0+). Здесь можно будет узнать о многообразии народов и мест России, а также запастись идеями для путешествий по стране.

В экспозицию вошли 42 фотографии. Проект стартовал в Москве 16 июля и теперь проходит в нескольких городах России. В Барнауле выставка запланирована на период с 17 августа по 7 сентября.

Кроме того, в пятницу в 18:00 на площадке у ТРЦ "Аренa" (Павловский тракт, 188) представление даст Большой цирк шапито "ДИОЛОС" (0+), артисты которого представят программу EQULIBRIUM. На арену выйдут акробаты, экзотические животные, жонглеры и многие другие.

Детям до 4 лет — бесплатно при сопровождении взрослого. Телефон для справок: +7 (923) 140-40-14.