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Онлайн-магазин AliExpress начал массово блокировать учетные записи граждан России за попытки обмана китайских продавцов через открытие споров. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на портал Akket.

Сообщается, что ранее, если покупатель нашел брак у товара, он мог открыть спор, чтобы урегулировать вопрос. В итоге покупатель мог полностью или частично вернуть деньги за покупку.

Но в последнее время в Сети появилось множество видео, на которых предприимчивые россияне подробно объясняют, как обмануть продавцов из Китая и получить любой товар почти бесплатно.

Поэтому AliExpress начал массово блокировать подозрительные учетные записи. Блокировке подлежат аккаунты, у которых количество открытых споров очень велико по отношению к общему числу заказов. Например, если у покупателя всего десять заказов и по восьми из них открыты споры, то, вероятно, учетную запись заблокируют.

Также ряд нарушителей заносят в черный список, что подразумевает блокировку по ФИО и адресу проживания.