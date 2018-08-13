Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Тепло под +30 градусов вернется в Алтайский край на этой рабочей неделе — в пятницу, 17 августа, в регионе синоптики прогнозируют повышение температуры до +29 градусов.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре, в понедельник и вторник в крае ожидается прохладная погода, местами возможны осадки. В первую очередь дожди прогнозируют в восточных и предгорных районах.

Ночные температуры воздуха составят +4...+9 градусов, днем будет +20...+25 градусов.

А вот со среды, 15 августа, в регионе, как ожидается, установится малооблачная, сухая погода и начнется постепенное потепление на 1-2 градуса ежедневно.

В итоге к концу рабочей пятидневки ночные температуры составят +13...+18 градусов, днем будет +24...+29 градусов.

Также стоит особо отметить, что в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости). Более того, повышение уровня пожароопасности до чрезвычайного (5-й класс горимости) ожидается в Славгороде, Кулундинском и Ключевском районах — то есть на западных территориях края.