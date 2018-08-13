На Embraer до столицы: новый рейс анонсировали в барнаульском аэропорту

С конца октября новый перевозчик появится в барнаульском аэропорту. Рейсы на московском направлении будет выполнять авиакомпания Nordwind. В настоящее время данный перевозчик задействован на маршруте Барнаул-Симферополь.

Как следует из комментария барнаульского аэропорта, уже согласованы слоты и открыта продажа на ежедневный рейс, начало полетов — с 28 октября. Аэропорт прибытия — Шереметьево. По самому дешевому тарифу перелет в одну сторону обойдется от 8600 рублей, причем в эту стоимость не входит провоз багажа. С ним билет будет стоить дороже на 700 рублей.

Рейсы Nordwind будут совместными с авиакомпанией Pegas Fly ("Икар"). Именно она предоставит воздушные суда Embraer 190 вместимостью до 100 кресел.

Вылет из Барнаула в 05:45, прибытие в Москву в 06:15, время в полете составит таким образом 4,5 часа. Из столицы вылет в 20:25, прибытие в краевой центр — в 04:45.

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Добавим, что еще одним ожидаемым перевозчиком на маршруте Барнаул-Москва должен был стать лоукостер "Победа". Но пока приход "дочки" "Аэрофлота" откладывается на неопределенное время. Известно, что с конца октября "Победа" запустит рейс в столичный аэропорт Внуково из Томска. При этом до конца зимнего расписания 2018/2019 пассажирам будет предложено не менее 1000 билетов по цене 499 рублей.

Томск стал 29-м городом внутрироссийской карты полетов "Победы".

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