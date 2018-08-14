Фото: vk.com/nature_of_altai, svastour.ru, visualhistory.livejournal.com, forum.awd.ru, photochronograph.ru

Горный Алтай считается одним из самых красивых мест в России. Первым туристическим походом здесь можно назвать путешествие по Телецкому озеру восьмерых человек из Новосибирска и Ленинграда в 1927 году, которое организовал Западно-Сибирский крайисполком. К 1936 году у Телецкого озера был уже выстроен жилой корпус, который и ныне украшает турбазу "Золотое озеро". В 1957-1961 годах возле озера были созданы знаменитые детские туристические базы "Рассвет", "Юность" и "Медвежонок".

Сейчас в Республике Алтай туристических баз в районе Чемала, озера Ая и Телецкого озера бесчисленное множество. А как отдыхали тогда, смотрите в нашей подборке.