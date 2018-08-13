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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал лозунг "Слава Украине!" и подверг сомнению патриотизм властей страны, пишет RT.

Он отметил, что "с удовольствием говорил [бы] эти слова в сильной, мужественной и процветающей Украине", однако "когда это внедряют в жизнь те, кто нашу страну свел совсем к другому, то у меня есть сомнения".

Рабинович заявил, что патриотизм заключается в том, что "в результате твоих действий страна живёт лучше".

Издание напоминает, что ранее украинский лидер Пётр Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие "Слава Украине!" и "Героям слава!" вместо "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!".