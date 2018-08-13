Фото: "Инцидент Барнаул"
Сотрудники Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту конфликта между сотрудником ветклиники и подростком в Барнауле. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в воскресенье, 12 августа, сотрудник центра ветеринарной помощи ударила подростка за якобы испорченный рекламный баннер, а затем удерживала парня в магазине.
Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и примут по ее итогам процессуальное решение.
Комментарии
Удерживала,чтобы наверняка родители возместили причиненный ущерб.Иначе зачем ей нужен этот мальчик??Как еще в подобных случаях можно заставить возместить ущерб от действия подроста?КАК????А родители вместо того,чтобы оплатить ущерб и научить сына,не портить и трогать чужое имущество,доказывают это же всего лишь ребенок,его нельзя наказывать..он же веселился..
Видно скучно СК РФ по краю...