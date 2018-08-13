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Спасатели МЧС проводят восстановительные работы в барнаульском дендрарии, который пережил страшный ураган и в настоящее время закрыт из-за разрушительных последствий стихии.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в данный момент специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова продолжают оказывать помощь учреждению в разборе завалов и устранении угрозы людям на территории уникального объекта.

Напомним, что грозовой шквал обрушился на Барнаул вечером 23 июня. Городской дендрарий оказался в эпицентре бури, и представители учреждения называют произошедшее катастрофой.

Из-за мощного ветра здесь пострадало более 200 деревьев из уникальной коллекции, представляющей научную ценность. В связи с разрушительными последствиями разгула стихии доступ посетителей на территорию был прекращен.

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"После случившегося начались аварийно-восстановительные работы, и здесь на помощь работникам института пришли спасатели МЧС России. Работа серьёзная: чем скорее на объекте будет наведен порядок, тем раньше специалисты начнут высадку новых саженцев, начнется процесс восстановления экосистемы", — отмечают в экстренном ведомстве.

Руководитель научно-исследовательского института садоводства Сибири имени Лисавенко Юрий Зубарев подчеркивает, что без участия МЧС устранить последствия бури было практически невозможно.

"На нашу просьбу о помощи отозвались многие, но важно понимать: это не просто уборка, это технически сложные, небезопасные работы. Очень большой вклад в наше общее дело вносят спасатели МЧС России, они выполняют задачи, которые другим не под силу", — отмечает руководитель дендрария.

Пока что дендрарий остается закрытым. Чтобы восстановить пострадавшую экосистему парка, потребуется не один год. Но открыть учреждение для горожан планируется раньше, однако точные сроки пока не называются.