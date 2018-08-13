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Жителей и гостей Алтайского края предупреждают об очередном ограничении движения в регионе из-за перемещения военных колонн.

Как сообщили в краевой ГИБДД, 14 августа с 21:40 до 00:30 15 августа будет временно ограничено движение на автодороге "населенный пункт Полковниково – Р-256 — населенный пункт Контошино".

В обратном направлении эта дорога будет перекрыта 16 августа с 21:40 до 00:30 17 августа.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.