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Полицейские задержали двух вандалов, которые установили мангал на Медном всаднике на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что инцидент произошел 5 августа. В отделение МВД в Адмиралтейском районе поступило сообщение, что на скульптуру Медного всадника забрались двое молодых людей, после чего стражи порядка выехали на место ЧП.

Полицейские задержали двух вандалов, которые установили мангал на скульптуре. В их отношении составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Вандалы должны заплатить штраф в размере 500 рублей.

Уточняется, что одному из задержанных 20 лет, другому — 32 года.

В минувшие выходные об акте вандализма на Сенатской площади сообщил и Государственный музей городской скульптуры на своей странице в Facebook, разместив фото хулиганов.

"Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего, — на фотографиях", — цитирует агентство текст записи.