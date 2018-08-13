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Суд оставил без изменения приговор, вынесенный в отношении жительницы Бийска, которую признали виновной в убийстве своей пятилетней дочери.

Напомним, преступление было совершено 11 июля прошлого года, когда бийчанка, будучи пьяной, из-за непослушания дочери и на фоне конфликта с мужем убила ребенка.

"Эксперты установили, что ребенку было нанесено не менее 23 ударов ножом в область головы, шеи и задней поверхности грудной клетки. Вина осужденной в совершении данного преступления полностью доказана представленными в судебном заседании доказательствами", — констатируют в краевой прокуратуре.

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Горожанку приговорили к лишению свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на два года.

Доводы адвоката женщины о признании осужденной невменяемой не повлияли на позицию суда, и приговор был оставлен без изменения. В настоящее время вердикт вступил в законную силу.