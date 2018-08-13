Фото: kompensacii.ru
Страховые компании предложили Министерству финансов ввести для автомобилистов пятидневный срок обращения за выплатой по ОСАГО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на "Ведомости" и проект поправок к закону об ОСАГО, который подготовил Российский союз автостраховщиков (РСА).
В РСА рассчитывают, что ограничение в пять дней позволит избежать спорных ситуаций, когда автомобилисты заявляют о ДТП после длительного срока. Отсутствие временных ограничений используют мошенники, так как в подобных случаях страховщикам сложно разобраться в обстоятельствах инцидента, а задержка выплаты или отказ в ней грозят штрафом.
Если пятидневное ограничение введут, автовладельцам придется объяснять свое несвоевременное уведомление о ДТП, или страховщик сможет отказать в выплате.
Представитель ведомства не предоставил изданию комментариев по инициативе РСА, но пообещал, что предложения союза рассмотрят.
Комментарии
А доступ на прием после дтп не хотят упростить ?А то Надежда принимает 2 дня по полдня..запись на неделю вперед по инету,живая очередь максимум 5 человек..
Хоп хэй лала лэй,
Доллар 68 рублей!
да 10 секунд сделайте, чё норм, кто не успел тот пролетел. Ну чтоб с гарантией все пролетали. Или вообще узаконте наконец, что страховая по ОСАГО никаких выплат производить не должна, только бабки за страховку брать.
твари когда подавитесь
Не совсем ли страховщики ОХ...-арактеризовали ситуацию в свою пользу. И плату за ОСАГО повышают, и выплаты занижают, и теперь еще, срок обращения... Все они бедные, все несчастные! Считаю так, не хочешь работать - уйди с рынка!
Хоп хэй лала лэй,
Доллар 68 рублей!
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када будет 70 будет более лучше рифмованее звучать
Пусть упрощают по обращению, а то бегаешь по 15 раз к ним, бумажка то эта не та, то та нета, надо упрощать тому кто платить деньги, по пол в ДТП оформил в гаи, звонишь в страховую они должны добраться до тебя за 60 сек, и все оформить за 5 минут, а то деньги им платишь еще и записывайся за 2 недели, Про страховую надежду это так и есть, месяц документы вез им, записался за две недели, приезжаю а у них комп не работает, говорят пере записывайся, пере записался опять две недели жду, еду и думаю все ли работать будет у них, полиса сделали электронные, так давайте документы по ДТП оформлять электронно.
ну а че пенсии отменили можно и выплаты по ОСАГО тоже отменить