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Страховые компании предложили Министерству финансов ввести для автомобилистов пятидневный срок обращения за выплатой по ОСАГО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на "Ведомости" и проект поправок к закону об ОСАГО, который подготовил Российский союз автостраховщиков (РСА).

В РСА рассчитывают, что ограничение в пять дней позволит избежать спорных ситуаций, когда автомобилисты заявляют о ДТП после длительного срока. Отсутствие временных ограничений используют мошенники, так как в подобных случаях страховщикам сложно разобраться в обстоятельствах инцидента, а задержка выплаты или отказ в ней грозят штрафом.

Если пятидневное ограничение введут, автовладельцам придется объяснять свое несвоевременное уведомление о ДТП, или страховщик сможет отказать в выплате.

Представитель ведомства не предоставил изданию комментариев по инициативе РСА, но пообещал, что предложения союза рассмотрят.