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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о высокой, а местами и о чрезвычайной пожароопасности. Напомним, что о высоком классе горимости ранее сообщали синоптики.

"В период с 14 по 17 августа в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", — информируют в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Жителей и гостей региона убедительно просят: