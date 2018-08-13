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Рособрнадзор намерен перейти к автоматизированной проверке результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) к 2030 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на "Известия", Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

В ведомстве подчеркнули, что замена проверяющих развернутые ответы искусственным интеллектом является не целью, а "естественной и постепенной технологизацией всех процессов экзамена". В Рособрнадзоре добавили, что "до введения в штатный режим любые изменения будут проходить широкое общественно-профессиональное обсуждение и многоразовые апробации".

Издание отмечает, что сегодня экзаменационные работы проверяют около 40 тысяч экспертов, а компьютеры — только тестовые задания.

"Мы, безусловно, исповедуем эволюционный подход. Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное - что меняться он должен в общем контексте развития системы. Но все изменения должны происходить поэтапно", — приводит издание слова директора ФИПИ Оксаны Решетниковой.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что уже со следующего года школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике полностью в компьютерной форме.