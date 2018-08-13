Фото: sotnibankov.ru
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 94 копейки — до 68,66 рубля, превысив 68-рублевую отметку впервые с 18 апреля 2016 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные торгов.
Отмечается, что курс евро вырос до 78,15 рубля.
В последний раз европейская валюта превышала 78 рублей 11 апреля текущего года.
Комментарии
Это результат встречи нашего все с Трампом?!
Новые санкции еще не ввели, а рубль уже рухнул, где тот шпаненок, который здесь утверждал, что санкции стране нипочем?!
Как обобрать людей, не залезая в карманы? Российская власть мастер... Только это и умеют.
13.08.2018 15:16
- гость -
Это результат встречи нашего все с Трампом?!
Это результат правления кремлежуликов, друг мой..
"Минфин увеличит в августе объемы покупок иностранной валюты в резервы на дополнительные нефтегазовые доходы до очередного рекорда. С 7 августа по 6 сентября 2018 года ведомство направит на эти цели более 383 миллиардов рублей."
Вот настоящая причина, а все остальное *****больство
Ребяты, если Вы думаете, что стало плохо, то это только начало. Тяжелее всего богатеньким и я им искренне сочувствую (ей богу). Представьте: бабла немеряно, а понимали же , что наворовано, а потому держали его за границей. А америкашки-БАЦ !!! и заявили, что все это бабло будет арестовано Оооооооо (опа-прищемили). Или делать, что америкашки сказали и убирать Путина или сказать:Бай-бай бабло. А не хочется. Так что готовьтесь к ....
Крутое пике - санкции нам не почем !!!
Ждем подробного отчета от правительства, что новенького придумаете Господа.
Секретаршу Чубайса поставили во главе ЦБ. Больше достойных нет.
Я только одного понять не могу, а что покупать доллары нужно когда скачек вверх? Чтобы побольше туда ухнуть, а как подешевеет так продадим? Капец выгода
-гость- 15:51
Гранштейн залогинся
Покупают баксы запланировано, чтоб платить по долгам, кредитам и сохранить сверхдоходы. Вот тут самое интересное.
Нефть и газ продают за баксы, а на сверхдоходы покупают баксы??? Понимаю только одно, это спекуляция.
После этого баксы меняют на рубли отдают государству, а государство закупает баксы....