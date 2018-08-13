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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 94 копейки — до 68,66 рубля, превысив 68-рублевую отметку впервые с 18 апреля 2016 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

Отмечается, что курс евро вырос до 78,15 рубля.

В последний раз европейская валюта превышала 78 рублей 11 апреля текущего года.