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С 6 по 20 августа в муниципальных органах управления образованием принимаются заявления на участие в ЕГЭ в сентябре текущего года. Об этом пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Подчеркивается, что сдать экзамены осенью могут обучающиеся, которые не прошли государственную итоговую аттестацию после 11-го класса или получили на экзамене неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, а также те, кто получил повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ЕГЭ в дополнительные сроки.

Выпускникам прошлых лет и выпускникам, которые получили аттестат о среднем общем образовании в 2018 году и хотят улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, доступ к ЕГЭ в сентябрьские сроки запрещен.

Уточняется, что 4 сентября пройдет экзамен по русскому языку, 7 сентября — по математике базового уровня, 15 сентября — общий день сдачи ЕГЭ по обоим предметам.

Пункт проведения экзаменов в сентябре этого года будет организован на базе гимназии №22 (Барнаул, улица Ядринцева, 76).