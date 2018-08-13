Фото: Евгений Клепиков/vk.com/eugene_trasone

Большое дореволюционное надгробие было обнаружено в центре Барнаула накануне — фотографии с места находки уже опубликовали пользователи социальных сетей.

Как сообщается на странице горожанина Евгения Клепикова, мраморная плита была найдена возле здания №63а по улице Максима Горького.

"Найдено дореволюционное мраморное надгробие начала XX века. Как оно там оказалось, пока остается неизвестным. Есть сведения, что его могут передать музею "Город", — отмечает автор заметки.

В беседе с корреспондентом портала Amic.ru Евгений Клепиков также рассказал, что накануне ему позвонил его друг, краевед Данил Дегтярёв, который, в свою очередь, сообщил, что получил данные о находке от архитектора-реставратора Олега Полякова.

"После этого звонка я сразу же поехал на место и нашёл этот памятник", — добавляет собеседник.

Отметим, что на надгробии содержится следующая надпись: "Софiя Семеновна Кулева скончалась 15 октября 1904 года 33 летъ".