Фото: Евгений Клепиков/vk.com/eugene_trasone
Большое дореволюционное надгробие было обнаружено в центре Барнаула накануне — фотографии с места находки уже опубликовали пользователи социальных сетей.
Как сообщается на странице горожанина Евгения Клепикова, мраморная плита была найдена возле здания №63а по улице Максима Горького.
"Найдено дореволюционное мраморное надгробие начала XX века. Как оно там оказалось, пока остается неизвестным. Есть сведения, что его могут передать музею "Город", — отмечает автор заметки.
В беседе с корреспондентом портала Amic.ru Евгений Клепиков также рассказал, что накануне ему позвонил его друг, краевед Данил Дегтярёв, который, в свою очередь, сообщил, что получил данные о находке от архитектора-реставратора Олега Полякова.
"После этого звонка я сразу же поехал на место и нашёл этот памятник", — добавляет собеседник.
Отметим, что на надгробии содержится следующая надпись: "Софiя Семеновна Кулева скончалась 15 октября 1904 года 33 летъ".
Комментарии
Вот же страна...
В Германии той же таких надгробий на каждом углу, зданиям по 30-800 лет, и ничего. Все норм. Все сохранено. А у нас найдут и трясутся как над артефактом с планету Нибиру.
Ну а что удивляться - 300 лет назад здесь люди по сути и не жили - было небольшое поселение. Нормальная ситуация для города с небольшой историей....