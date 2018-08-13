Фото: avdet.org

Свыше 50 детей отравились в детском лагере в Шамильском районе Дагестана, их госпитализировали. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя регионального Роспотребнадзора.

Согласно предварительной информации, пострадавшие дети находятся сейчас в стационаре, у них диагностировали острую кишечную инфекцию. "Проводится эпидемиологическое расследование, на месте работают специалисты Роспотребнадзора", — добавил представитель ведомства.

Собеседник агентства добавил, что все госпитализированные дети находились в спортивном лагере "Спартак", расположенном в населенном пункте Хучада Шамильского района республики.

Точная причина отравления в данный момент устанавливается.

В Роспотребнадзоре добавили, что всего в лагере отдыхали более 200 детей.