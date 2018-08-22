Знаете ли вы, что привычные и столь любимые нами готовые завтраки хороши не только сами по себе, но и могут стать основой оригинальных и вкусных блюд – от закусок до десертов? Внести разнообразие в свой ежедневный рацион очень просто, приготовив кулинарные шедевры из продукции компании "Квантсервер": с 1996 года предприятие производит и поставляет на рынок сухие завтраки, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, крупы и товары бакалейного типа. Из богатого ассортимента продуктов компании — любимых многими покупателями кукурузных палочек и хлопьев "Никитка", хрустящих "Слайсов" и "Хлебцев", румяных сушек и баранок "Никитич" — можно легко и быстро приготовить полноценный обед, который порадует вас и ваших близких.

Салат "Шишки с кукурузными хлопьями"

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

консервированные ананасы – 1 банка

твёрдый сыр – 300 г

куриное филе – 2-3 шт.

яйца – 5 шт.

майонез, соль, перец – по вкусу

веточки свежей зелени – 2-3 шт.

неглазированные кукурузные хлопья "Никитка"

Способ приготовления:

Куриные грудки отварить в подсоленной воде, добавить в воду лавровый лист. Готовое мясо мелко порезать и переложить в свободную тарелку. Яйца отварить вкрутую и натереть на средней тёрке. Сыр натереть на средней тёрке. Перемешать подготовленные ингредиенты. Из банки с консервированными ананасами слить ананасовый сок. Добавить порезанные кубиками ананасы в тарелку к остальным продуктам. Перемешать всё и заправить майонезом. Выложить на блюдо в виде шишек. Кукурузными хлопьями выложить верх шишек. Украсить веточками свежей зелени.

Бутерброды из "Слайсов" рисовых с творогом и зеленью

Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты:

творог – 200 г

сметана – 100 мл

чеснок – 2 зубчика

огурец – 1 шт.

"Слайсы" рисовые — 1 упаковка

петрушка – 3 веточки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Творог взбить со сметаной в однородную массу. Добавить в него соль, измельченный чеснок и перец. Выложить творожную массу на хлебцы, украсить ломтиками огурца и зеленью петрушки.

Ватрушки из сушек

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

сушки "Никитич" - 1 упаковка

молоко – 200 мл

творог – 100 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Сушки положить в тарелку и залить молоком. Оставить на 4-5 минут. Сушки должны размякнуть снаружи, но остаться твёрдыми в середине. Пока сушки размачиваются, сделать начинку. Творог смешать с сахаром и яйцом до однородной массы. Сушки вынуть из молока и разложить на противне, застеленном бумагой для выпечки. Центральные отверстия сушек заполнить творожной массой. Запекать в разогретой до 180-200°C духовке 10-12 минут до лёгкого зарумянивания поверхности творога.

Торт "Муравейник" из кукурузных палочек

Время приготовления: 30 минут и 2 часа на охлаждение

Ингредиенты:

кукурузные палочки "Никитка" — 300 г

сливочное масло — 200 г

конфеты ирис — 400 г

шоколад, мак или мармелад для украшения

Способ приготовления:

Растопить масло до жидкого состояния. Добавить ирис. Нагреть на медленном огне, постоянно помешивая содержимое. Когда масса станет однородной и ирис полностью растопится, можно добавлять кукурузные палочки. Аккуратно перемешать, чтобы палочки не ломались. На дно формы для торта положить полиэтиленовую пищевую пленку и выложить полученную массу. Поставить торт в холодильник на пару часов. По истечении времени вынуть торт из формы, украсить растопленным шоколадом, маком или мармеладом.

Приятного аппетита!

ООО "Квантсервер"

659318, Алтайский край,

г. Бийск, ул. Яминская, 4а

+7 (3854) 32-52-83

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