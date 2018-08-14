Фото: сайт Турочакского района Алтайского края

Предварительный проект набережной и полигона ТБО на Телецком озере обсудили в Республике Алтай. На проведенных публичных слушаниях проект получил поддержку населения, но были и те, кто выразил свои опасения по поводу туристического объекта.

Как сообщил Amic.ru глава Турочакского района Владислав Рябченко, первый этап работ общей стоимостью 104 миллиона рублей начнется уже в этом году. Сейчас подготавливаются макеты будущей набережной и полигона ТБО, который расположится рядом. Предварительный проект набережной уже подготовлен ООО "Сибгеострой" и опубликован на сайте Турочакского района Республики Алтай. Из документа следует, что благоустройство водоема будет проводиться в несколько этапов. На первом этапе предусматривается строительство набережной с шестью причалами и обустройство прибрежной территории в селе Артыбаш. Протяженность участка набережной составляет около 500 метров.

Также на территории озера будет построена штрафстоянка для судов. Программа не коснется пирсов государственных структур и территорий, прилежащих к другим населенным пунктам.

Депутат сельсовета Турочакского района Людмила Кыдатова поясняет: летом дно у берегов покрывается илом, а из-за большого потока туристов в воду попадает мусор. Создание набережных помогло бы предотвратить загрязнение территорий, полагает она.

Набережная затронет частную территорию, поэтому многие бизнесмены выразили свое опасение. Некоторые жители, дома которых расположены ближе всего к озеру, опасаются, что их коснутся строительные работы.

"Было горячее обсуждение, жители высказали свои нарекания по поводу проекта. В итоге все равно почти все проголосовали за проект, лишь несколько человек были против", — сообщил Владислав Рябченко.

Отметим, что на набережную со стоянкой на Телецком озере, а также на полигон ТБО из федерального бюджета будет выделено около 700 миллионов рублей. Идея принадлежит президенту страны Владимиру Путину.