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Доследственную проверку проводят правоохранители в Алтайском крае в связи с травмированием 13-летнего мальчика в Чарышском районе — во время прыжка с тарзанки ребенку оторвало руку.

"Днем 10 августа 2018 года возле водоема в селе Маралиха Чарышского района трое подростков прыгали в реку с так называемой "веревки — тарзанки", привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла ее механическая ампутация", — сообщает краевое управление Следственного комитета.

Ребенка доставили вертолетом санавиации в медучреждение на территории Барнаула.

В рамках проверки следователи выяснят, при каких обстоятельствах подросток получил тяжелую травму, а также установят причины нахождения детей в не установленных для купания местах.