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Минприроды сократило расходы на нацпроект "Экология" на 17%

, ИА "Амител"
Больше всего расходов было урезано на программу "Чистая вода"

Фото: liter.kz

Минприроды решило сократить бюджет национального проекта "Экология" на 320 миллиардов рублей (на 17,1%). Об этом пишет РБК, ссылаясь на последнюю версию паспорта проекта от 27 июля. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин представил данные предложения на заседании президиума Совета по стратегическому развитию под руководством премьера Дмитрия Медведева.

Всего на нацпроект планируется выделить 1,551 триллиона рублей: 632 миллиарда из федерального бюджета, еще 125,5 миллиарда — из региональных бюджетов, 793,8 миллиарда — из внебюджетных источников.

Больше всего расходов урезали на программу "Чистая вода", по которой 99% потребителей должны были быть обеспечены питьевой водой нормального качества (в данный момент этот показатель составляет 87,5%). В 2019–2024 годах на это направление ведомство потратит в два раза меньше изначального плана — 258,47 миллиарда рублей вместо 551 миллиарда.

Источник издания отмечает, что для финансирования программы в полном объеме не хватило усилий или аппаратного веса лоббистов из Минстроя.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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