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Онлайн-магазин AliExpress опроверг сообщения о массовых блокировках россиян, передает "Коммерсант".

Ранее портал Akket и ряд СМИ со ссылкой на него сообщили, что площадка массово блокирует аккаунты пользователей из РФ за попытку обмануть продавцов из Китая. Таких пользователей якобы определяют по количеству открытых споров с продавцом.

По словам представителя онлайн-магазина Антона Пантелеева, "система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном фроде (мошенничестве)".

Также собеседник издания добавил, что пользователи всегда могут подать апелляцию и вернуть аккаунт. Он отметил, что о массовых блокировках речи не идет: "В месяц при общем объеме продаж на площадке это единичные случаи".